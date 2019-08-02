في إم وير وجوجل كلاود تعززان شراكتهما الاستراتيجية

دبي - الخليج 365 :

أعلنت اليوم جوجل كلاود وشركة في إم وير (رمزها VMW في بورصة نيويورك) عن إطلاق حل جوجل كلاود في إم وير (Google Cloud VMware Solution) من قبل شركة كلاود سيمبل، وهي خدمة جديدة ستمكن المؤسسات من تشغيل أحمال حوسبة «في إم وير» على منصة جوجل كلاود، متيحة للعملاء خيارات ومرونة في تشغيل أحمال حوسبة «في إم وير» ضمن المباني أو البيئات الهجينة أو السحابة. ويستفيد الحل من برمجيات البنية التأسيسية للسحابة من «في إم وير»، وقد جرى نشره وتصميمه وتشغيله على منصة جوجل كلاود من قبل شركة كلاود سيمبل، الشريك السحابي المعتمد من «في إم وير».

وقال سانجيه بونين، رئيس العمليات التنفيذي في إدارة عمليات العملاء لدى «في إم وير»: "لطالما كانت شراكتنا مع جوجل كلاود تتمحور حول تلبية احتياجات العملاء. ويسرنا تعزيز هذه الشراكة لتمكين عملاء الطرفين من تشغيل أحمال حوسبة «في إم وير» على منصة جوجل كلاود. ومع حضور «في إم وير» على منصة جوجل كلاود، سيتمكن العملاء من الاستفادة من تدريبهم ومعرفتهم الوثيقة بأدوات «في إم وير» وحماية استثماراتهم، بينما يقومون بتنفيذ استراتيجياتهم السحابية وطرح خدمات جديدة بسرعة في السوق وتشغيلها بسلاسة وأمان أكبر في كافة أنحاء بيئة السحابة الهجينة".

تم تصميم وتطوير وتشغيل الحل من قبل شركة كلاود سيمبل، ويستفيد من منصة تأسيس السحابة من «في إم وير». وتتضمن هذه الخدمة الجديدة حلول «في إم وير» لمراكز البيانات الافتراضية، والتخزين الرقمي، ومنصة الأمن والشبكة الافتراضية، والتي جرى نشرها وتشغيلها على منصة جوجل كلاود من قبل شركة كلاود سيمبل بهدف تمكين العملاء من التمتع بتجربة ميسرة في دعم المنتج.

تعمل شركة «في إم وير» وجوجل كلاود سويًا على بناء أساس قوي لاستراتيجيات عملائهم السحابية والهجينة والسحابية المتعددة. ويأتي هذا الإعلان امتدادًا للتعاون القائم والتكامل الحاصل بين تقنيات الشركتين، بما في ذلك التكامل مع شبكة خدمة منصة الأمن والشبكة الافتراضية، والشبكة واسعة التغطية المعرفة بالبرمجيات من «في إم وير»، إضافة إلى تكامل حلول منصة آنثوس للسحابة المتعددة من جوجل مع حلول «في إم وير» لمراكز البيانات الافتراضية، والتخزين الرقمي، ومنصة الأمن والشبكة الافتراضية، فضلاً عن القدرة على إدارة موارد جوجل كلاود انطلاقًا من بيئات العملاء العاملة على منصات العمليات السحابية المؤتمتة من «في إم وير».