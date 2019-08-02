شحنات الأجهزة اللوحية العالمية ستعود إلى النمو في الربع الثالث من هذا العام

فاطمة أيت طالب - دبي - وفقا للتقرير الأحدث من مؤسسة DigiTimes Research المتخصصة في بحوث السوق، فمن المتوقع أن ترتفع شحنات الأجهزة اللوحية العالمية بنحو 19.3 في المئة خلال الربع الثالث من هذا العام بعدما إنخفضت بنسبة 8.7 في المئة في الربع الأول من العام 2019، وبنسبة 11.9 في المئة في الربع الأول من العام 2018. سيساعد عاملان رئيسيان في نمو شحنات الأجهزة اللوحية في الربع الثالث من هذا العام.

العامل الأول هو تأثير موسم الذروة، مما يعني أن شركة آبل ستعلن عن لوحيات iPad جديدة، والتي بدورها سترفع المبيعات. العامل الثاني هو شركة Huawei، فمن المتوقع أن تستأنف الشركة شحنات الأجهزة اللوحية العادية خلال تلك الفترة.

وفيما يتعلق بأداء الربع الثاني الضعيف، فذلك يرجع إلى نفس الأسباب، وهي عدم وجد لوحيات iPad جديدة، وحظر منتجات Huawei في الولايات المتحدة الأمريكية. ومع ذلك، ظلت شركة آبل في المرتبة الأولى من حيث مبيعات الأجهزة اللوحية، بينما إحتلت شركة سامسونج المرتبة الثانية، وشركة أمازون المرتبة الثالثة. تقدمت شركة Huawei إلى المرتبة الرابعة، وعادت شركة Lenovo إلى المرتبة الخامسة.

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ومع ذلك، فمن المتوقع أن تتغير الأمور قليلاً في الربع الثالث من هذا العام. من المتوقع أن تظل كل من آبل وسامسونج في الصدارة مع صعود Lenovo إلى المرتبة الثالثة وتراجع أمازون إلى المرتبة الرابعة بسبب الزخم الضعيف بعد العروض الترويجية لشهر يونيو. وبالنسبة لشركة Huawei، فهي ستتراجع إلى المرتبة الخامسة.

من المتوقع أن تستمر الأجهزة اللوحية التي يزيد قطرها عن 10 إنشات في السيطرة على السوق حيث ستستحوذ على أكثر من 70٪ من حصة السوق. أيضًا، ستستمر الشاشات التي تأتي مُدمجة مع طبقة اللمس في استبدال الشاشات الحساسة للمس التقليدية وستمثل حوالي 36٪ من إجمالي الشحنات.