باحثون يتمكنون من فك شفرة إشارات أدمغتنا وتحويلها إلى نص مكتوب

فاطمة أيت طالب - دبي - هناك العديد من أسرار الدماغ التي لا يزال يتعين علينا حلها ونحن نعتقد بأننا خدشنا السطح فقط حتى الآن، على الرغم من أننا نحرز تقدماً جيداً بفضل التكنولوجيا بحيث نشهد المزيد من الأجهزة التي يتم التحكم فيها عن طريق الدماغ. ومع ذلك، يبدو أننا في المستقبل، قد لا نحتاج بعد الآن إلى كتابة جملنا، فنحن سنكون بحاجة فقط إلى التفكير فيها.

هذا لأنه في مشروع بحثي مولته الفيسبوك، تمكن علماء في جامعة كاليفورنيا بمدينة سان فرانسيسكو من أخذ إشارات عقولنا وفك تشفيرها وترجمتها إلى نصوص. في مقالة نُشرت على موقع Nature، يقول Edward Chang، جراح الأعصاب والباحث الرئيسي في المشروع : ” حتى الآن لا يوجد طرف صناعي للكلام يسمح لمستخدميه بالتفاعل بنفس سرعة المحادثة الإنسانية “.

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ويضيف David Moses، باحث آخر في الفريق : ” هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إستخدام هذا النهج لتحديد الكلمات والعبارات المنطوقة. من المهم أن نأخذ في الاعتبار أننا حققنا هذا باستخدام مفردات محدودة للغاية، ولكن في الدراسات المستقبلية نأمل في زيادة المرونة وكذلك دقة ما يمكننا ترجمته “.

في حين أن النظام لا يزال في مرحلة مبكرة إلا أنه يتسم بالكفاءة الكافية حيث سمح للمرضى بالإجابة على أسئلة بسيطة، مثل شعورهم، والتعبير عما إذا كانت الغرفة ساخنة أو باردة أو ساطعة أو مظلمة وما إلى ذلك.