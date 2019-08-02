تكنولوجيا: نظام دفع عبر التعرف على الوجه فى كوريا الجنوبية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبحت عمليات الدفع، من خلال التعرف على الوجه، متاحة الآن فى كوريا الجنوبية، والتى يتم استخدامها على نطاق واسع فى الصين.
وقالت شركة شينهان كارد، وهى أكبر شركة بطاقات ائتمان عالمية فى كوريا، إنها بدأت تشغيل بطاقة "شينهان فيس باي" وهو نظام دفع يعتمد على التعرف على الوجه، حيث يستطيع موظفوها إجراء المدفوعات باستخدام هذا النظام داخل فرع لسلسلة متاجر كبرى فى مقر الشركة فى سول والمقاهى والكافتيريات بالمبنى.
ويمكن للموظفين استخدام النظام بعد تسجيل معلومات بطاقة الائتمان الخاصة والتقاط صور لوجوه العملاء باستخدام أكشاك التعرف على الوجه فى المقر الرئيسى، وإذا قاموا بتسجيل معلوماتهم، فيمكنهم إجراء عمليات شراء بدون بطاقات ائتمان أو هواتف محمولة، فقط باستخدام وجوههم، فى كل متجر مجهز بنظام الدفع.
وذكرت صحيفة كوريا تايمز أنه بعد تجربة النظام فى مقرها الرئيسى، تعتزم الشركة تعميم الفكرة فى الجامعات وفروع سلسلة المتجر الكبير فى أنحاء البلاد.
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