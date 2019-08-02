شركة Electronic Arts تعتقد أن جهاز Nintendo Switch ليس مناسبًا لألعابها

فاطمة أيت طالب - دبي - عندما تم إطلاق جهاز Nintendo Switch، لم يستغرق الأمر وقتًا طويلا قبل أن تقدم شركة Electronic Arts دعمها لهذا الجهاز بحيث كانت FIFA واحدة من أولى ألعاب EA التي أطلقتها لجهاز Nintendo Switch. ومع ذلك، ظلت شركة Electronic Arts حذرة بشأن جهاز Nintendo Switch وذكرت في الماضي أنها ستفكر فقط في جلب المزيد من الألعاب إلى Nintendo Switch في حالة إذا أبصمت لعبة FIFA على أداء جيد.

ذهبت الشركة إلى حد التوقف عن تطوير أي ألعاب جديدة لجهاز Nintendo Switch، والآن يبدو أن الشركة تعتقد أنها إتخذت قرارًا سيئًا منذ اليوم الأول. أثناء تقديم التقرير المالي الأحدث للشركة، لمح الرئيس التنفيذي لشركة Electronic Arts، السيد Andrew Wilson إلى أن ألعاب الشركة قد لا تكون بالضرورة مناسبة لجهاز Nintendo Switch.

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ووفقا للسيد Andrew Wilson، فقد صرح بالقول : ” لدينا الكثير من البيانات التي تشير إلى أن عددًا كبيرًا من ملاك جهاز Nintendo Switch يمتلكون أيضًا جهاز PlayStation 4 أو Xbox One أو حاسوبًا شخصيًا، وغالبًا ما يختارون تشغيل الألعاب التي نطورها على تلك المنصات، على الرغم من أن لديهم Nintendo Switch ويتمتعون بالكثير من المحتوى الرائع على هذا الجهاز “.

هذا لا يعني أن شركة Electronic Arts ستتخلى عن جهاز Nintendo Switch، ولكن إذا كنت ترغب في رؤية المزيد من ألعاب هذه الشركة يتم إحضارها إلى جهاز Nintendo Switch، فقد ترغب في تقليص حجم توقعاتك لأنه يبدو أن ذلك لن يتحقق في المستقبل المنظور.