الفيسبوك تحذر المستثمرين من إحتمال عدم إطلاق العملة الرقمية Libra على الإطلاق

فاطمة أيت طالب - دبي - في شهر يونيو الماضي، أعلنت الفيسبوك عن عملتها الرقمية Libra. ومع ذلك، نظرًا للتخوف الذي يحيط بالعملات الرقمية وأيضًا فضائح البيانات والخصوصية الأخيرة التي وجدت الفيسبوك نفسها متورطة فيها، فقد كان هناك من دعا إلى منع إطلاق الفيسبوك لهذه العملة الرقمية.

كان هذا بسبب عدد لا يحصى من المخاوف، أحدها هو إمكانية إستخدام العملات الرقمية لتمويل الإرهاب وغيرها من الأنشطة غير القانونية. صرحت الفيسبوك في الماضي أنها لن تقوم بإطلاق العملة الرقمية Libra حتى تكون جاهزة، ولكن يبدو الآن أن الشركة تتخذ نهجًا أكثر حذرًا لدرجة أنها حذرت المستثمرين من إحتمال عدم إطلاق هذه العملة الرقمية أبدًا.

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في ملف تم تقديمه إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات، كتبت الفيسبوك : ” تلقت Libra تدقيقًا كبيرًا من الحكومات والهيئات التنظيمية في ولايات قضائية متعددة ونتوقع أن يستمر هذا التدقيق “، وأضافت الشركة : ” بالإضافة إلى ذلك، فإن قبول السوق لهذه العملة الرقمية هو عرضة لقدر كبير من عدم اليقين. على هذا النحو، لا يمكن أن يكون هناك ضمان بأن Libra أو المنتجات والخدمات المرتبطة بها سيتم توفيرها في الوقت المناسب، أو على الإطلاق “.

أخر ما سمعناه هو أن الفيسبوك كانت تنوي إطلاق العملة الرقمية Libra في النصف الأول من العام 2020، لذلك لا تزال هناك فرصة بأن يحدث ذلك، ولكن كما أوضحت الفيسبوك الآن، فقد تتغير الأشياء مما قد يؤثر على عملية الإطلاق.