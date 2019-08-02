تقرير جديد يقترح صدور جهاز iPad إقتصادي جديد بحجم 10.2 إنش هذا العام

فاطمة أيت طالب - دبي - أفاد تقرير جديد أن شركة آبل ستطلق نسخة إقتصادية من iPad هذا العام، بمعنى أنه سيكون في متناول عدد أكبر من المستهلكين الذين يرغبون في الحصول على iPad بدلا من أي جهاز لوحي آخر. ومن المتوقع أن يتم إطلاق هذا الجهاز اللوحي الجديد مع شاشة بحجم 10.2 إنش في الربع الثالث من هذا العام. وعلى ما يبدو، فهو سيحل محل جهاز iPad 9.7 الموجود في تشكيلة آبل الحالية.

ليست هناك أي معلومات إضافية حول هذا الجهاز اللوحي حاليًا. يشير الإطار الزمني للإطلاق إلى أنه سيصل على الأرجح بحلول شهر سبتمبر، وهو نفس الشهر الذي من المتوقع أن تقوم فيه شركة آبل بإطلاق الجيل الجديد من هواتف iPhone.

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ومع ذلك، فعادة ما تقوم شركة آبل بإطلاق لوحيات iPad الجديدة في شهر أكتوبر، مع ترقية الطرازات الأقل تميزًا في أوقات مختلفة مثلما ما حدث في شهر مارس الماضي عندما تم إطلاق iPad Air 2019 و iPad Mini 5. كانت هناك بعض التقارير حول iPad الجديد المزود بشاشة 10.2 إنش ولكن لم يظهر شيء ملموس حتى الآن.

يُعتقد أن الحجم الكلي للجهاز اللوحي سيبقى كما هو بحيث ستقوم شركة آبل بزيادة حجم الشاشة من خلال تقليص الإطار المحيط بها. ومن الواضح أن شركة آبل لم تقل أي شيء بنفسها عن هذا الجهاز اللوحي الجديد حتى الآن، ولن تفعل ذلك حتى اليوم الذي تكون فيه على إستعداد للإعلان عن هذا الجهاز. ومع ذلك، يبقى أن نرى ما إذا كان سيحدث ذلك أم لا.