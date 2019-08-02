HTC ستعود إلى سوق الهواتف الذكية بالهند هذا الشهر، وفقا لتقرير جديد

فاطمة أيت طالب - دبي - خرجت شركة HTC من سوق الهواتف الذكية بالهند في العام الماضي بعد إستقالة إثنين من كبار المسؤولين من الشركة التايوانية. ومع ذلك، الشائعات التي يتم تداولها حاليًا تقول بأن شركة HTC تتطلع إلى العودة من جديد للمنافسة في السوق هذا الشهر.
ووفقا لأشخاص مطلعين على المسألة، فيبدو أن شركة HTC تستعد لإطلاق هواتف ذكية جديدة في السوق الهندي في وقت لاحق من هذا الشهر بالتعاون مع شركة التوزيع Inone Technology. وعلاوة على ذلك، فسوف تقوم الشركة كذلك بإطلاق سلسلة هواتف رائدة جديدة في الأيام أو الأسابيع القليلة المقبلة مع بعض الميزات الفريدة.
يبدو الأمر جيدًا، ولكن نظرًا للمنافسة الشرسة من سلسلة هواتف Galaxy A Series التابعة لشركة سامسونج وبقية الهواتف من مختلف الشركات الصينية، فيبدو أن شركة HTC على وشك دخول معركة طاحنة في البلاد.
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