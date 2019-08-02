الأرصاد: طقس اليوم حار رطب على الوجه البحري...والعظمى بالقاهرة 36

يسود اليوم طقس معتدل علي السواحل الشمالية، حار رطب علي الوجه البحري والقاهرة ، شديد الحرارة علي باقي الأنحاء نهاراً لطيف ليلاً، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحاً علي شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط علي مناطق من جنوب البلاد وجنوب سيناء، كما تنشط علي البحر المتوسط.

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