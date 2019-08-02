شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تجرى تجارب واقع معزز تتيح لزوار متاجرها التفاعل مع الأعمال الفنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة أبل أنها ستقدم سلسلة من تجارب الواقع المعزز خاصة بالفن في متاجرها حول العالم، حيث ستتعاون الشركة مع 7 فنانين معاصرين، بما في ذلك نيك كايف وكاو فاي وكارستين هولر وبيبيلوتي ريست لإنشاء الأعمال.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن المشروع ، المسمى (AR T Walk)، عبارة عن جولة سيرا على الأقدام عبر العديد من مراكز المدن بهدف مساعدة الأعمال الفنية الرقمية للفنانين على التواجد في الأماكن المادية.



واقع معزز

وتستضيف منافذ أبل في سان فرانسيسكو ونيويورك ولندن وباريس وهونج كونج وطوكيو الجولات ابتداءً من العاشر من أغسطس.

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كما ستقدم منافذ أبل جلسة مدتها 90 دقيقة لتعليم الحضور كيفية إنشاء الواقع المعزز باستخدام Swift Playgrounds، وهى بيئة تطوير لـ Swift تم إنشاؤها بواسطة أبل، ويعني هذا أنه يمكن لأي عميل الدخول إلى متجر Apple وإخراج هواتفه، واستخدام تطبيق لاستكشاف أحد الأعمال، أو الاشتراك في جولة للحصول على التجربة الكاملة مع معرض أيفون مجانًا.



واقع معزز

كما سيكون تثبيت الواقع المعزز قابلاً للعرض في كل منفذ أبل في جميع أنحاء العالم، فمع اقتراب أبل من الكشف عن سماعات الواقع المعزز AR الخاصة بها، من المنطقي أنها ترغب في تعريف مستخدميها بالتكنولوجيا وإطلاع المستخدمين على كيفية إنشاء تجارب الواقع المعزز.