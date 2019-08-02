شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تكشف عن مميزات جديدة فى G Suite لكبار المسئولين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعمل جوجل على رفع مستوى الأمان للشركات، حيث كشفت الشركة النقاب عن مجموعة من وسائل الحماية الجديدة لعملائها في G Suite وGoogle Cloud Platform (GCP) وCloud Identity ، حيث يمكن الأن لمشرفي G Suite Enterprise اختيار تسجيل الموظفين ذوي المخاطر العالية في برنامج حماية متقدم وتلقي تنبيهات النشاط تلقائيًا وتمكين الوصول بضغطة واحدة إلى تطبيقات إضافية.

ووفقًا لتقرير "انجادجيت"، تتوفر الآن نسخة من برنامج الحماية المتقدمة الذي أطلقته "جوجل" قبل عامين لعملاء G Suite الذين يتعرضون لخطر كبير للهجوم المستهدف عبر الإنترنت، مثل مسئولي تقنية المعلومات والمديرين التنفيذيين وأولئك الذين يعملون في أدوار حساسة للأمان في المالية والحكومة، وذلك للحماية من عمليات الاحتيال أو عمليات الاستيلاء على حسابتهم، سيقوم البرنامج بفرض استخدام مفاتيح أجهزة المصادقة ثنائية العامل المتوافقة مثل Titan من جوجل، حيث يستطيع المسئولون حظر الوصول تلقائيًا إلى تطبيقات الجهات الخارجية التي لا تثق بها الشركة.

Advertisements

أجرت جوجل أيضًا تحسينات على مركز تنبيه الأمان في G Suite للمشرفين ، والذي تم إطلاقه في مرحلة تجريبية في أبريل الماضى، وتم تجهيز مركز التنبيه الجديد الآن بنماذج تعلم الآلة التي تكتشف مخاطر الأمان مثل مشاركة الملفات الخارجية غير المعتادة أو سلوك التنزيل ويمكن للمشرفين الآن تلقي تنبيهات عن هذا "النشاط" في مركز التنبيه في G Suite كما سيتم طرح دعم لتطبيقات كلمة المرور المقببة من خلال سحابة الهوية على مدى الأيام القليلة المقبلة.

تتوفر مفاتيح أمان Titan ، التي كانت متوفرة فقط في الولايات المتحدة منذ الخريف الماضي ، بدءًا من اليابان وكندا وفرنسا والمملكة المتحدة، وقد أثار المفتاح اللاسلكي الذي يدعم تقنية Bluetooth في الحزمة انتقادات من مجتمع الأمان بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة. استعادت جوجل بعض مفاتيح Titan Security الخاصة بها في وقت سابق من هذا العام بسبب خلل بسيط في الأمان.

تمثل المخاوف الأمنية أحد الأسباب الرئيسية لعدم انطلاق منصة إنتاجية Google تمامًا مع الشركات الكبرى ، التي تميل إلى التمسك بـ Microsoft Office لهذا السبب بالذات. في وقت سابق من هذا العام ، أطلقت الشركة عدة أدوات أمنية جديدة لعملاء G Suite ، بما في ذلك إطلاق بيتا للحماية المتقدمة، من خلال إتاحة هذه المجموعة الأخيرة من الأدوات على نطاق واسع ، تأمل جوجل في إثبات أنها تأخذ على عاتقها أمن هؤلاء العملاء البارزين بجدية.