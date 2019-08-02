شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: أمازون تسعى للسيطرة على سوق التجارة الإلكترونية حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى محاولة منها للسيطرة على سوق التجارة الإلكتروينة حول العالم، دفعت شركة أمازون عددًا من المبادرات لدعم الاعتماد على التجارة الإلكترونية وسوقها في عدد من دول العالم بما فى ذلك الهند.

حسب ما ذكره الموقع العلمي "بيزنس إنسايدر"، قال اثنان من كبار المسئولين التنفيذيين إن شركة أمازون أجرت محادثات لشراء 26٪ من شركة “Reliance Retail” ذراع البيع بالتجزئة لشركة “Reliance Industries” فى الهند بقيمة تبلغ 47.3 مليار دولار.

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وفقًا للمؤسسة التجارية الهندية، يقول المحللين إن سوق التجارة الإلكترونية الهندي لديه إمكانات هائلة للنمو، ومن المتوقع أن تصل قيمته إلى 200 مليار دولار بحلول عام 2026، مقابل 38.5 مليار دولار في عام 2017.

وستمنح هذه الصفقة أمازون الوصول إلى شبكة متاجر Reliance الواسعة في الهند، والتي يبلغ عددها 10415، ومنصة الاتصالات التابعة لها “Jio” والتي قد تثبت أنها لا تقدر بثمن في تحقيقها للطلبات عبر الإنترنت في المستقبل .

وعلى الرغم من أن أمازون هي الشركة الرائدة حاليًا في السوق حيث حققت مبيعات بلغت 8.8 مليار دولار في عام 2018 إلا أن المنافسة مستمرة في الارتفاع، وفقًا للبيانات الحديثة من Edge by Ascential ، تستعد Flipkart المملوكة لـ Walmart لتجاوز أمازون في المرتبة الأولى بحلول عام 2023.