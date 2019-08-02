شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة: الأطفال يستخدمون كلمات الطبيعة للتعبير عن التكنولوجيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة حديثة من جامعة "ليدز" بإنجلترا أن الشباب والأطفال يستخدمون كلمات الطبيعة أثناء المحادثات اليومية فى العشر سنوات الماضية كدليل على تقنيات تكنولوجية.

حيث وجدت الدراسة التى نشرها موقع "ديلى ميل" البريطانى، أن كلمة "tweet" يستخدمها 99% كدليل عن موقع "تويتر" وليس صوت "الطائر الصغير"، و40% من الأطفال يربطون كلمة "web" كدليل على الانترنت بدلا من العناكب.





وقال الدكتور "روبى لوف" زميل اللغويات: "اللعبة تمثل ما هو مهم للثقافة أو المجتمع ، وتغيير اللغة الطبيعية التى تدل على الكلمات الصحيحة تشير إلى أن الطبيعة قد تصبح أقل أهمية".

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وأشار الباحثين فى الدراسة إلى أن الآباء والأجداد أدركوا تغيير هذا الاتجاه، حيث أظهرت الدراسة أن 50% من الآباء والأجداد يرون أن أطفالهم استبدلوا طبيعة الكلمات لتتماشى مع الكلمات التقنية التكنولوجية.





ويرى الباحثون أنه يجب وضع برامج للأطفال للعب فى الطبيعة والتعرف عليها عن قرب بدلا من رؤيتها على الانترنت فقط، وتتضمن الأفكار "مشاهدة السحابة" ومشاهدة غروب وشروق الشمس، ويحتاج الباحثون إلى العديد من الأفكار والتى تستهدف الأطفال التى تتراوح أعمارهم بين عامين إلى 11 عام.

وأكد الباحثين قائلين: "على الجميع الشعور بالقلق، حيث يفتقد المجتمع علاقته بالطبيعة، وإذا لم يكن الأطفال اليوم مرتبطين بالطبيعة فمن الذى سيدافع عن الحياة الريفية والبرية فى المستقبل".