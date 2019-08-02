شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة أمريكية تستعين بالروبوتات لشحن بطارية السيارات الكهربائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع ازدياد الاعتماد على السيارات ذاتية لقيادة والسيارات الكهربائية، يبقى سؤال أساسي واحد "كيف سيتم توصيل سيارات ذاتية القيادة بمحطات الشحن، إلا أن شركة Electrify America تأمل فى تطوير محطات شحن آلية لأساطيل المركبات ذاتية القيادة.

ومن المنتظر أن تقام أول تجربة في سان فرانسيسكو والتى ستسمح للسيارات ذاتية القيادة بالتوصيل بأجهزة الشحن السريعة من طراز Electrify America بسرعة 150 كيلو واط دون تدخل بشري، وستوقف السيارات نفسها داخل ساحة انتظار قياسية، وسيقوم روبوت Stable بتوصيلها إلى مصدر الطاقة.

وقال واين كيلين، مدير تخطيط البنية التحتية في Electrify America: "ستلعب المركبات ذاتية التحكم دورًا مهمًا في مستقبل القيادة، وستكون مميزات الشحن المصممة للسيارات ذاتية القيادة ضرورية لتطوير هذا الجهد، و إذا سار كل شيء وفقًا للخطة، فمن المتوقع أن يكون جاهزًا في أوائل عام 2020.