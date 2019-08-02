شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمازون تسعى لإنشاء مزارع جديدة للطاقة الشمسية في أيرلندا وفرجينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت أمازون عن مشروعين جديدين للطاقة المتجددة، حيث تسعى أمازون لإنشاء مزرعة للرياح في أيرلندا ومزرعة شمسية في مقاطعة بيتسلفانيا بولاية فرجينيا.

وبحسب موقع "أنجادجيت" الأمريكى، فمن المتظر أكتمالها فى وقت ما في عام 2020، ومن المتوقع أن تولد هذه المشاريع مجتمعة 168000 ميجاوات من الطاقة النظيفة سنوياً، ما يساعد على الوصول إلى هدفها لتزويد 100% من عملياتها بالطاقة المتجددة

وتمثل مزارع الرياح والطاقة الشمسية هذه مشاريع الطاقة المتجددة رقم 65 و66 من مشروع أمازون للطاقة المتجددة.

ووفقًا للشركة، فإن مشاريعها الشمسية في الولايات المتحدة قد عوضت ثاني أكسيد الكربون المكافئ لأكثر من 200 مليون ميل من الشاحنات. وأضافت الشركة إن من المتوقع أن تولد مشاريع الطاقة المتجددة الخاصة بها 1.342 ميجاوات من الطاقة المتجددة على مستوى العالم.