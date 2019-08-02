شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: باحثون يطورون سماداً جديدا يقلل التلوث.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توصلت الأبحاث التي أجرتها الجامعة الوطنية الأسترالية (ANU) لطريقة جديدة لتحويل النفايات إلى سماد جديد، إذ تم تطويره بالتعاون مع CSIRO ومؤسسة Grains Research and Development، والذى يعد أنظف كثيرا من السماد الموجودة حالياً.

ونقلاً عن موقع "Phys" الأمريكي، فإن الطريقة الجديدة تقوم على جمع الملوثات والنفايات من المجاري المائية وثاني أكسيد الكربون من الجو واستخدامها لإنتاج سماد نادر، فهو لا يساعد فقط على زراعة الغذاء، بل يقلل التلوث فى نفس الوقت.

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ويحتوي السماد الجديد على الأمونيا، وهي ملوث شائع في الممر المائي، وثاني أكسيد الكربون لإنتاج السيترولين، تم العثور على السيترولين بشكل طبيعي، كما أنه غني بالنيتروجين وهو أمر ضروري لنمو النبات.

وقال الدكتور "لي اليساندراتوس" من كلية البحوث فيو ANU : "النباتات التي تم تغذيتها بالسترولين نمت بشكل أفضل من نباتات اليوريا، هي سماد نيتروجيني يستخدم على نطاق واسع ".

ويوجد السيترولين في الطبيعية بكمية ضئيلة جداً، لذلك فإن استخدامه كسماد يعتمد على توافر طرق إنتاج مناسبة، كما وضح دكتور اليساندراتوس أن الأسمدة مثل اليوريا يتم إنتاجها من خلال عمليات تتطلب الكثير من الطاقة وتستهلك كميات هائلة من الوقود.