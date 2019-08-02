شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كوريا الجنوبية تختبر إطلاق أول طائرة هليكوبتر بدون طيار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت الخطوط الجوية الكورية من إجراء أول تجربة ناجحة لإطلاق طائرتها بدون طيار التى تحمل اسم KUS-VH 500MD ، وفقًا للمسئولين.

حسب ما ذكره الموقع البريطاني "ديلي ميل"، استغرقت الرحلة الأولى بدون طيار حوالي 30 دقيقة في مركز الطيران التابع لمعهد كوريا لأبحاث الفضاء الجوي في مقاطعة جولا الجنوبية.

وأقلعت الطائرة مسافة 32 قدمًا (10 أمتار) من الأرض والتي يقولون أنها تثبت أداء وسلامة نظام التحكم في الطيران بدون طيار.وتم تجهيز الطائرة بأنظمة تجريبية متطورة بما في ذلك جهاز كمبيوتر للتحكم في الطيران، حيث أنها يمكن أن تبقى في الهواء لمدة ست ساعات وتحمل ما يصل إلى (440 كم).

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وتستطيع الطائرات بدون طيار أن تخدم الأغراض العسكرية والمدنية على السواء، وتقول الخطوط الجوية الكورية إنه مع مزيد من التطوير سيتم تطوير الطائرة للقيام بمهام تشمل المراقبة ليلا ونهارا.

وقالت الخطوط الجوية الكورية إنها حصلت على شهادة صلاحية طيران خاصة من إدارة برنامج اقتناء الدفاع عن الرحلة الأخيرة بعد سلسلة من تقييمات المناورة عن بعد واختبارات سلامة الطيران.