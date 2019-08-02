كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيسبوك” تطرح جيلا جديدا من أجهزة Portal هذا الخريف

متابعة-سنيار: قد تقوم شركة فيسبوك بإطلاق بوابة جديدة متصلة بالتلفزيون هذا الخريف، وفقًا لتقرير جديد في The Information.

سيكون للجهاز إمكانات مماثلة لاتصال الفيديو مثل مجموعة مكبرات الصوت الحالية، ولكنه سيتصل بالتليفزيونات وربما بخدمات البث المباشر.

وقد ذكرت تقارير أخرى أن Facebook تجري محادثات مع Hulu و Disney و HBO و Netflix و Amazon في محاولة لدمج خدمات البث في الجهاز.

ظهرت تقارير الجهاز المتصل بالتلفزيون لأول مرة في العام الماضي، لكن لم يكن من الواضح ما هي المنصات التي قد يدعمها بخلاف خدمة المشاهدة على Facebook.

على الرغم من أنه لا يزال من غير الواضح أي من خدمات البث الجديدة قد تكون في النهاية جزءا من Portal، فإن إضافة وظائف التلفزيون الجديدة ستجعل Portal منافسا مباشرا لأجهزة فك التشفير وأجهزة البث، مثل Fire TV.

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كان الجيل الأول من Portal عبارة عن أجهزة مستقلة تتمحور حول الاتصال المرئي.جهاز الدردشة المرئية “بورتال” Portal خلال خريف 2019

ولم تعلق Facebook على التقرير، ولكن أندرو بوسورث، نائب رئيس فيسبوك في قسم الواقع الافتراضي، قال خلال مؤتمر البرمجة الذي عقد في مدينة سكوتسديل في ولاية أريزونا الأمريكية، إن فيسبوك يخطط للإعلان عن إصدار جديد من جهاز الدردشة المرئية Portal خلال خريف 2019، حيث تميل الشركة إلى إنتاج أجهزة مادية.

حتى مع وجود ميزات جديدة، فإن الأجهزة التي تحمل علامة Facebook، قد تواجه صعوبة في السوق، فرغم أن إضافة القدرة على بث العروض التليفزيونية ستجعلها أكثر جاذبية للمستخدمين، إلا أن الشركة ستضطر إلى مواجهة مشكلاتها الخاصة حول خصوصية المستخدم.