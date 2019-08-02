كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| روبوت تنس الطاولة “JOOLA Infinity”

متابعة-سنيار: قد يكون لاعبي تنس الطاولة الذين يتطلعون إلى تحسين لعبهم مهتمين بروبوت تنس الطاولة الجديد الذي أنشأته JOOLA.

“JOOLA Infinity” هو روبوت ذكي لتنس الطاولة يمكن التحكم فيه من خلال التطبيق المصاحب على جهازك اللوحي أو الهاتف الذكي.

تتمثل إحدى الميزات الفريدة حول JOOLA في أنها تأتي مصحوبة بشبكة لعب لا حصر لها مما يسمح بجمع الكرات وإعادة استخدامها لاتخاذ إجراءات مستمرة دون توقف.

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تم إطلاق روبوت تنس الطاولة عبر Kickstarter هذا الأسبوع، وهو متاح للدعم مع تعهدات بقيمة 499 دولارا، مما يوفر 50٪ من سعر التجزئة الموصى به.

إذا نجحت حملة Kickstarter، فمن المتوقع أن تبدأ عمليات الشحن في جميع أنحاء العالم في وقت ما حول ديسمبر 2020.