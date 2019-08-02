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كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “Cosmos Daisy”..مكيف هواء محمول بأقل من 200 دولار على كيك ستارتر
متابعة-سنيار: تم إطلاق مكيف هواء محمول 6000 BTU على كيك ستارتر هذا الأسبوع، وقد تصميمه من قبل فريق من المهندسين والمطورين المقيمين في تورنتو، كندا.
“Cosmos Daisy” هو مكيف الهواء المحمول الحقيقي، وسخان ومزيل الرطوبة مع طاقة تبريد وتدفئة تبلغ 6000 وحدة حرارية بريطانية، ويتميز بتصميم مدمج.
“Cosmos Daisy” خفيف الوزن، ويمكن استخدامه في RV أو المكتب أو المنزل أو في الداخل أو في الهواء الطلق أو التخييم أو الخيام أو القوافل أو البيوت وأي مساحة أخرى تتطلب التدفئة أو التبريد لتوفير بيئة مريحة مثالية.
“Cosmos Daisy” متاح للدعم على Kickstarter، وتبدأ التعهدات من 280 دولار كندي أو حوالي 175 جنيها إسترلينيا، ومن المتوقع أن يبدأ شحنه إلى الداعمين خلال شهر أيلول (سبتمبر) 2019.
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