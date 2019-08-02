كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن هاتف “Honor 20 Pro” متوفر في دولة الإمارات العربية المتحدة

متابعة-سنيار: أطلقت Honor أحدث هواتفها الذكية Honor 20 Pro في الإمارات العربية المتحدة.

تم الإعلان عن Honor 20 Pro لأول مرة في شهر مايو، وسيتوفر في الإمارات العربية المتحدة ابتداءا من 2 أغسطس بسعر 1999 درهم باللونين فانتوم بلاك وفانتوم بلو.

مقابل هذا السعر، يمكنك الحصول على أفضل معالج من نوع Kirin 980 من Huawei، نظام الكاميرا الرباعية الخلفية، أحد أفضل كاميرات الهواتف الذكية تصنيفاً على الإطلاق، وخلفية الهاتف الزجاجية الذكية والعملية والأداء المتفوق المُدعّم بمُعالج Kirin 980 وذاكرة رام بسعة 8 جيجابايت ومساحة تخزين تبلغ 256 جيجابايت، بالإضافة إلى تقنية تبريد الجرافين وشاشة العرض الكاملة التي تشكل 91.7% من حجم الهيكل العام.

تأتي الكاميرا بعدسة أساسية بدقة 48 ميجابكسل وعدسة فائقة الدقة بدقة 16 ميجابكسل وعدسة تليفوتوغرافي بدقة 8 ميجابكسل وعدسة ماكرو مخصصة بدقة 2 ميجابكسل.