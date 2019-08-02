شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أهم أخبار تكنولوجية شغلت العالم خلال 24 ساعة × 7 صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى حالة عدم تمكنك من متابعة أهم ما حدث فى عالم التكنولوجيا، نقدم لك جولة سريعة لأهم الأخبار التكنولوجية التى حدثت مؤخرا حول العالم، وفقا لما نشره موقع "بيزنس انسايدر".





يستعد فيس بوك لإطلاق خدمة البث الجديدة والتى تساعد على إجراء مكالمات الفيديو من أجهزة التليفزيون، وذلك وفقا لما نقله موقع "the information".

وأوضح الموقع أن فيس بوك تأمل إصدار هذه الخدمة فى الخريف القادم، سيستخدم الجهاز الخاص بفيس بوك نفس تقنية الاتصال المرئي الموجودة في مكبر الصوت الذكي المجهز بكاميرات فيس بوك، والذي يطلق عليه Portal ، والذي يحتوي على شاشة خاصة به ومصمم للجلوس على طاولة وطاولات المطبخ.





تخطت شركة جوجل الحصة المالية لأبل فى شركة أبل وأصبحت تمتلك قدر نقدى أكبر، وبذلك قامت "جوجل" بإلغاء أبل كمالك نقدى فى الشركة بعد عقد من الهيمنة.

تواجه "واتس اب" وخدمات المراسلة المشفرة الأخرى ضغوطا لتسليم الدردشات المشفرة، وذلك بعد اجتماع بين قمة "Five Eyes" المقام هذا الأسبوع.

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ووفقا لما نشره موقع "بيزنس انسايدر"، جمعت القمة التى استمرت يومين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا واستراليا ونيوزيلندا، واستضافتهم وزيرة الداخلية البريطانية "بريتى باتل"، وقالت: "الدول الخمس متفقة على انه لا ينبغى لشركات التكنولوجيا تطوير أنظمتها وخدماتها بما فى ذلك تشفير الرسائل من طرف إلى آخر بطرق تمكن مرتكبى الجرائم يهربون من القانون أو تعرض المواطنين للخطر".





توقف شركة "ليفت" برنامج الدراجات الإلكترونية فى سان فرانسيسكو بعد ان اندلعت نيران دراجتين فى ظروف غامضة، ولم يتم الإبلاغ عن أى إصابات، ويتحقق "ليفت" حاليا من البطاريات لمعرفة سبب الحريق.





وفقا لما نشره موقع "بيزنس انسايدر"، توافد بعض مشاهير العالم ورجال الأعمال إلى منتجع صقلية على شاطئ البحر هذا الأسبوع لحضور مؤتمر meeting of the minds السنوى لجوجل والمعروف بين الحاضرين باسم Google Camp.

وهناك أنباء غير مؤكدة عن حضور سرى للرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما والرئيس التنفيذى لفيس بوك "مارك زوكربيرج" والفنان "توم كروز" لمناقشة التغيرات المناخية من خلال الكامب.





كشف تقرير حديث أن عملية بناء أكبر تلسكوب فى العالم تقترب من الانتهاء، ففى هذا الشهر أكمل الفريق العامل على تلسكوب ماجلان العملاق (GMT) الجزء الثانى من الأجزاء السبعة الأساسية، وهى العملية التى بدأت فى يناير 2012.





باع "جيف بيزوس" مجموعة كاملة من أسهم أمازون، ووفقا لملفاتها لدى لجنة الأوراق المالية والبورصة، حيث باع 965.612 سهما فى الأيام الأخيرة من يوليو، بقيمة تبلغ ما يقرب من 1900 دولار للسهم للمساعدة فى تمويل شركته الفضائية.