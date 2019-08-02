شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسلا تعمل على إصلاح خطأ فى "وضع الحيوانات" الخاص بسيارتها الكهربائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن "إيلون موسك" الرئيس التنفيذى لشركة "تسلا" أن الشركة تعمل على حل مشكلة وضع الحيوانات الأليفة فى السيارات الكهربائية وهى متوقفة.

حيث قام أحد المستخدمين لسيارة "تسلا" باكتشاف المشكلة عندما حدد سرعة مروحة سيارته يدويا ورأى أن درجات الحرارة داخل السيارة ارتفعت فجأة من خلال مراقبة تطبيق " Dog Mode " وقام بإبلاغ "إيلون موسك" على توتير بالمشكلة، ليرد عليه "موسك" ووعده بإصلاح المشكلة.

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ووفقا لتقرير "انجادجيت"، فخلال أشهر الصيف الحارة، من الخطر للغاية ترك حيوان فى سيارة متوقفة لأن درجات الحرارة فى الداخل يمكن أن ترتفع بسرعة، وهذه مشكلة خاصة بالنسبة للسيارات الكهربائية حيث يمكنك معرفة ما إذا كانت السيارة قيد التشغيل وأن التيار المتردد يعمل.





ولمعالجة هذه المشكلة، قدمت "تسلا" وضع Dog Mode فى وقت سابق من هذا العام، يحافظ على حيوانك الأليف داخل السيارة فى درجة حرارة مريحة ويعرض رسالة مسجلة للمارة بأن الحيوانات بداخل السيارة آمنه.