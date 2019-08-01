تكنولوجيا: شركة أوربت تنسحب من اتفاقها مع ناسا لنقل حمولات إلى القمر 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعانت وكالة ناسا الأمريكية بشركة أوربت كواحدة من بين ثلاث شركات لتوصيل أول حمولاتها إلى سطح القمر، ولكنها تراجعت عن الاتفاق، حيث كانت ستنقل بعثات إلى القمر عبر برنامج الوكالة الذى يُطلق عليه خدمات حمولة القمر التجاري (CLPS).
ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، أعلن مسئولو ناسا، أنه كان من المقرر أن تنطلق أوربت بيوند التي تتخذ من نيوجيرسي مقراً لها في أول مهمة لهذه الطائرات باستخدام مركبة الهبوط من طراز Z-01 في سبتمبر 2020، لكن هذا لن يحدث.
ففي حين تم الإعلان عن أول ثلاث شركات تم اختيارها لنقل حمولات إلى القمر في شهر مايو، فقد أبلغت واحدة منها وكالة ناسا بأنها لن تكون قادرة على إكمال أمر المهمة الممنوح في الوقت المناسب.
واتخذت ناسا قرارًا بالموافقة على طلب أوربت، وأنهت أمر المهمة بشروط مقبولة لكلا الطرفين، ولا تزال الشركة حاصلة على عقد CLPS وقد تكون مؤهلة للتنافس على الفرص المستقبلية.
وكتب مسؤولو ناسا "يواصل برنامج CLPS صياغة طلبات إضافية لمقترحات ترتيب المهام لتوسيع نطاق حمولات ناسا التي تتطلب خدمات النقل إلى سطح القمر قبل العودة البشرية إليه قريبا عام 2024 ".
كما أضافوا "لا يزال CLPS قوياً ويتضمن المشروع شركاء متعددين يساعدون وكالة ناسا للوصول إلى سطح القمر بسرعة وكفاءة."
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