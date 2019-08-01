تكنولوجيا: مراجعة لسماعة الرأس Audio-Technica ATH-M50xBT: رجعت من جديد!

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة Audio-Technica اليابانية إصدار البلوتوث من سماعة M50x الخاصة بها، والتي تعتبر أفضل سماعة من فئة الستوديو. ويوفر إصدار ATH-M50xBT الجديد الكثير من التفاصيل من ناحية الصوت، كما انه يدعم تقنية البلوتوث إصدار 5.0.

إليكم مراجعة لسماعة الرأس Audio-Technica ATH-M50xBT:

داخل الصندوق

ستجد بداخل الصندوق سماعة ATH-M50xBT اللاسلكية، مع كابل شحن USB مقاس 30 سم، بالإضافة إلى كابل قابل للفصل مقاس 1.2 م، مع مقبس صغير الحجم مطلي بالذهب مقاس 3.5 ملم على شكل حرف L. وعلاوةً على ذلك، يوجد أيضًا حقيبة واقية.

التصميم

تأتي سماعة ATH-M50xBT بنفس تصميم سماعة M50x الأصلية ولا يوجد بهما سوي اختلافات طفيفة. فتأتي السماعة بتصميم بلاستيكي بالكامل مع أجزاء معدنية موجودة من جوانب كل سماعة وبطوق الرأس، كما أن وسائد الأذن مزودة بغطاء مصنع من الجلد والذي يجعل السماعة مريحة جدًا في الارتداء.

تزن السماعة حوالي 310 جرام، وهذا من شأنه أن يجعلها خفيفة في الحمل، وقد تلاحظ الاختلاف بين هذا الإصدار والإصدار الأصلي في السماعة اليسرى، إذ تضم السماعة اليسرى مزلاج والذي يقوم بتشغيل أو إيقاف وظيفة البلوتوث، هذا وبالإضافة إلى منفذ microUSB القياسي والذي يتم استخدامه لشحن البطارية الداخلية، ومقبس 3.5 ملم والذي يسمح لك باستخدام سماعات الرأس بالطريقة السلكية التقليدية.

وعلاوةً على ذلك، يوجد أزرار التحكم، والتي يتم استخدامها لضبط مستوي الصوت أو لتخطي والتنقل بين المقاطع الصوتية عن طريق الضغط عليهم لمدة ثانيتين؛ إذ سينتقل بك زر رفع الصوت إلى المقطع التالي، في حين أن زر خفض الصوت سيعود إلى المقطع السابق.

يوجد أيضًا الزر الأوسط، والذي يتم استخدامه للتشغيل والإيقاف المؤقت أو للرد على المكالمات الواردة عند الضغط مرة واحدة، أو أيضًا لرفض المكالمات الواردة عند الضغط عليه لمدة ثانيتين.

وإضافةً إلى ذلك، توجد ميزة مخفية على السماعة اليسرى، وهي المنطقة الحساسة للمس. فعند النقر باستمرار على هذه المنطقة التي يوجد بها شعار Audio-Technica، فسيؤدي ذلك إلى تنشيط المساعد الصوتي؛ سواء سيري أو مساعد جوجل حسب الجهاز المتصل بالسماعة.

تتوفر السماعة باللون الأسود.

الصوت والأداء

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توفر سماعة ATH-M50xBT صوت مذهل للغاية، وبالمقارنة مع إصدار M50x الأصلي، فإن إصدار بلوتوث يبدو مختلفة قليلًا، إذ أن هناك بعض التركيز على منطقة الـ Bass وخاصةً في ترددات الـ Bass الفرعية. ومع ذلك، فإن هناك أيضًا انخفاض طفيف في الجزء العلوي من الترددات المتوسطة.

وبشكل عام، يبدو أن إصدار M50X الأصلي كان به استجابة للترددات أكثر اتساعًا، في حين أن إصدار M50xBT لديه استجابة أقل على شكل U.

وباستخدام تقنية البلوتوث اللاسلكية العميقة وفتحة 45 ملم للمحركات مع مغناطيس rare-earth وأسلاك الألمنيوم المغلفة بالنحاس، فإن السماعة تجلب التوقيع الصوتي المرغوب من M50x إلى التصميم اللاسلكي المميز.

وتبلغ حساسية الصوت 99 ديسيبل / مللي واط، في حين تبلغ استجابة الترددات حوالي 15 هرتز إلى 28 كيلو هرتز.

وأما عن الميكروفون، فهو يعمل بشكل ممتاز للغاية، ولن تواجه أي صدي صوت معه عند المكالمات.

يتوفر مع السماعة تطبيق والذي يمكن تحميله على الأجهزة عبر نظامي أندرويد أو iOS، ولكنه لا يوفر خصائص للتحكم في مسائل الـ Equalizer، ومع ذلك، فيجب تحميل هذا التطبيق للاستفادة من الـ Software والذي يلعب دور كبير في مسألة مشاهدة مقاطع الفيديو.

جدير بالذكر أن هذه السماعة لا تدعم تقنية الاقتران بأكثر من جهاز في نفس الوقت.

البطارية

توفر السماعة بطارية خارقة من نوع ليثيوم بوليمر والتي توفر حوالي ثلاثين ساعة مع الـ 75 ديسيبل للصوت، ويتم شحن البطارية بأكملها خلال ساعتين وعشر دقائق.

السعر

تتوفر سماعة ATH-M50xBT بسعر 200 دولار.

0.00 تعتبر سماعة ATH-M50xBT سماعة بلوتوث خارقة من ناحية جودة الصوت وعمر البطارية، فهي توفر العديد من الميزات والوظائف المتطورة والتي تجلب تجربة سماعية ممتازة للغاية. 8.0/10 الإيجابيات جودة صوت خرافية

تصميم مريح

عمر بطارية خارق

دعم aptX HD السلبيات تفتقر إلى وظيفة عزل الضوضاء

لا يوفر التطبيق خصائص للتحكم

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