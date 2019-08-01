تكنولوجيا: انخفاض أرباح الربع الثاني لشركة LG بنسبة 67.5% على أساس سنوي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - سجلت شركة LG Electronics أرباح الربع الثاني لعام 2019، إذ بلغت الإيرادات 15.63 ترليون وون، أي حوالي 13.40 مليون دولار أمريكي. وبهذا، فقد انخفضت الأرباح بنسبة 15.4% مقارنةً بأرباح الربع الثاني من العام الماضي.

ومع ذلك، حققت الشركة أرباح بلغت 652.3 مليار وون (559.4 مليون دولار أمريكي)، بانخفاض 15.4% على أساس سنوي، في حين انخفض صافي الربح بنسبة 67.5% على أساس سنوي ليصل إلى 106 مليار وون.

ويرجع هذا الانخفاض إلى الخسائر الناجمة عن مكونات السيارات وقسم الهواتف المحمولة وانخفاض الدخل التشغيلي من المنتجات الترفيهية المنزلية، على الرغم من أنها سجلت أرباحًا قياسية في الأجهزة المنزلية والتي بلغت 6.10 ترليون وون (5.23 مليار دولار أمريكي).

أما عن قسم الهواتف المحمولة، فقد حقق إيرادات فصلية قدرها 1.61 تريليون وون (1.38 مليار دولار أمريكي)، بزيادة 7% على أساس ربع سنوي، و 21.3%على أساس سنوي، وذلك بسبب الطلب الراكد في سوق الهواتف الذكية والمواصلة في رفع أسعار العلامات التجارية الصينية.

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ولقد سجل قسم الهواتف المحمولة خسارة تشغيلية بقيمة 313 مليار وون (268.4 مليون دولار أمريكي)، مقارنة بخسارة بلغت 183.7 مليار وون في العام الماضي، و203.5 مليار وون في الربع الأول من عام 2019، وذلك يرجع إلى زيادة الاستثمارات التسويقية لإطلاق نسخ جديدة، والتكاليف الإضافية المتعلقة بنقل إنتاج الهواتف الذكية إلى فيتنام.

ومع ذلك، تقول الشركة إن إدخال الهواتف الذكية التنافسية والطلب المتزايد على المنتجات الداعمة لشبكة الجيل الخامس، من المتوقع أن يسهم في تحسين الأرباح في الربع الثالث.

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