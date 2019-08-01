شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فى مثل هذا اليوم بالفضاء.. توقف إنتاج صاروخ Saturn V والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألغت وكالة ناسا الأمريكية إنتاج صاروخ ساتيرن الخامس " Saturn V " فى مثل هذا اليوم منذ عام 1968، وكان وسيلة الإطلاق الوحيدة التي حملت رواد فضاء خارج مدار الأرض المنخفض وهو أكبر صاروخ على الإطلاق فى ذلك الوقت.

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، أنشأت وكالة ناسا 15 من هذه الصواريخ، وعندما اتخذت وكالة ناسا قرارًا بالتوقف عن بناء الصاروخ "Saturn V "، كان ذلك قبل عام تقريبًا قبل أن يمشي رواد فضاء أبولو 11 على سطح القمر لأول مرة.

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ولعل السبب فى توقف الإنتاج كان مشكلة العجز في الميزانية الفيدرالية، والتكاليف الكبيرة لحرب فيتنام التى تسببت فى خفض تمويل برنامج أبولو ثلاث أرباع التمويل، حيث أطلقت آخر صاروخ لها في عام 1973.

وتوقفت ناسا عن إرسال أبولو 18 إلى القمر، بعد أن احتاجت Saturn V لإطلاق المحطة الفضائية Skylab بدلاً من إرسال المهمة.