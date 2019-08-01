شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جيف بيزوس يبيع أسهم بقيمة 1.8 مليار دولار من حصته بـ "أمازون".. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - باع "جيف بيزوس" مؤسس شركة أمازون مجموعة كاملة من أسهمه بالشركة، وذلك ووفقا لملفاته لدى لجنة الأوراق المالية والبورصة، إذ باع 965.612 سهما فى الأيام الأخيرة من يوليو، بقيمة تبلغ ما يقرب من 1900 دولار للسهم، لتمويل شركته الفضائية .

وبحسب موقع "بيزنيس إنسايدر" الأمريكى، فهذا يعنى أن أغنى رجل فى العالم قد عزز احتياطيه النقدى بأكثر من 1.8 مليار دولار لتبلغ القيمة الصافية لثروة بيزوس 117 مليار دولار، وفقا لمؤشرات "بلومبرج".

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وأوضح التقرير أن عمليات البيع قد تكون أكبر قيمة قد ملكها "بيزوس" منذ أن أسس شركة أمازون عام 1994، فيما يمثل 96512 سهم ما نسبته 1.6٪ من إجمالي حصته في شركة أمازون، والتي تبلغ الآن 58149247 سهم.

ويذكر أن "بيزوس" العام الماضى قام بتصفية أسهم شركة أمازون بقيمة مليار دولار للمساعدة فى تمويل لدفع شركته الفضائية "بلو أوريجين"، وقال فى مقابلة صحفية: "الطريقة الوحيدة التى يمكننى أن أراها تحفظ قيمة الموارد المالية الكبيرة هى تحويل هذه المكاسب إلى السفر للفضاء".