شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "تويتر" يستحوذ على شركة مقابل 22.8 مليون دولار.. تعرف على توقعات الخبراء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنفقت شركة تويتر 22.8 مليون دولار لشراء شركة ناشئة جديدة خلال الربع الثانى من 2019، إلا أن تويتر لم تكشف عن اسم الشركة التى استحوذت عليها حتى الآن.
ووفقًا لتقرير موقع "بيزنس انسايدر"، تشير الأنظار إلى أن تويتر استحوذت على شركة Fabula AI، وهى شركة ناشئة للتعلم الآلى ومقرها لندن، تبنى تكنولوجيا لمحاربة الأخبار المزيفة.
وجاءت توقعات "بيزنس انسايدر" عن الشركة التى استحوذت عليها "تويتر" من أحد التدونيات السابقة والتى أشارت فيه هى الأخرى عن شركة Fabula AI حيث أنها من الشركات التى ستساعدها فى بناء مجموعة أبحاث الذكاء الاصطناعى، إذ أن الاستثمار الاستراتيجى فى أبحاث التعلم والتكنولوجيا سيكون عامل رئيسى فى مساعدة المستخدمين للشعور بالأمان على توتير".
وهناك احتمال آخر، وهو أن يكون تويتر قد استحوذ على شركة "Highly" وهى خدمة تسليط الضوء على المستندات التى أعلنت أنها قد اشترتها فى الربع الثانى من عام 2019.
أما الاختيار الأخير أمام الخبراء هو أن تكون "تويتر" أسست شركة لم تكشف عنها حتى الآن تساعدها على خطوات أكثر أمانًا للمستخدمين.
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