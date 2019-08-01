تكنولوجيا: تسريبات جديدة تؤكد على اثنان من المستشعرات بدقة 40 ميجا بيكسل في كاميرة Mate 30

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة هواوي لإطلاق سلسلة Mate 30 بتصميم مربع الشكل للكاميرة الخلفية، وفي تسريبات جديدة نشرت اليوم تم تأكيد إعدادات الكاميرة الخلفية الثلاثية التي تضم اثنان من المستشعرات بدقة 40 ميجا بيكسل مع مستشعر combo بدقة 8 ميجا بيكسل.

إستعرضت التسريبات الجديدة التي نشرت اليوم مزيد من التفاصيل حول إعدادات الكاميرة لهواتف Mate 30، حيث تأتي الكاميرة الخلفية بالتصميم المربع الذي قدم من الشركة في هاتف Mate 20، كما يأتي اثنان من مستشعرات الكاميرة الخلفية بدقة 40 ميجا بيكسل.

ومن المقرر أن يتميز المستشعر الرئيسي بحجم 1/1.5 بدقة 40 ميجا بيكسل مع فتحة عدسات f/1.6 أو f/1.4، كما يأتي المستشعر الرئيسي بتقنية RYYB للبيكسل التي قدمت في هاتف P30 Pro سابقاً، كما يدعم المستشعر مميزات متنوعة لعدسات Cine تحاكي ما قدمت سوني في ميزة Cinema Pro في هاتف Xperia 1.

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بينما يأتي المستشعر الثاني بدقة 40 ميجا بيكسل مع زوايا عرض واسعة مع FOV بزواية 120 درجة وحجم مستشعر 1/1.7، أيضاً يأتي المستشعر الثالث بدقة 8 ميجا بيكسل مع عدسات telephoto وميزة تكبير حتى 5 مرات.

يذكر أن هواوي تدعم هواتف Mate 30 بمعالج Kirin 985 الذي يتكامل مع مودم 5G، كما تدعم الهواتف هذا العام تقنية شحن سريع لشاحن بقدرة 55W، أو شاحن لاسلكي بقدرة 10W.

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