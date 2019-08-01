Windows 10 يحصل بدوره على ميزة لإستعادة النظام عبر السحابة

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة مايكروسوفت بتطوير ميزة لإستعادة نظام التشغيل عبر السحابة من أجل نظام Windows 10 والتي لا تختلف عن الميزة المتاحة حاليًا على نظام MacOS. ستعمل هذه الميزة على تحسين الطريقة التي يمكن بها للمستخدمين إعادة ضبط أو تجديد Windows 10 على حواسيبهم الشخصية. أعلنت مايكروسوفت عن إختبارها لهذه الميزة الجديدة ” للتحميل السحابي ” والتي سيتم إستخدامها لإعادة ضبط Windows 10 عندما يكون الحاسوب في حالة سيئة أو عندما يحتاج نظام التشغيل فقط إلى إعادة التثبيت.

هذه الميزة مشابهة تمامًا للطريقة التي تتم بها معالجة عمليات إعادة تثبيت نظام MacOS من شركة آبل، والتي توفر للمستخدمين خيار إعادة تثبيت نظام MacOS عن طريق تحميل نسخة من السحابة. لقد تم تقديم ميزة مماثلة بالفعل من قبل مايكروسوفت من أجل تشكيلة Surface الخاصة بها، مما يتيح للمستخدمين تحميل نسخة من Windows 10 من السحابة وإعادة تثبيتها.

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لم تقم مايكروسوفت بجعل هذه الميزة متاحة لعامة المستخدمين حتى الآن، ولكن تم تضمينها في النسخة التجريبية الأحدث من نظام Windows 10 من أجل المشاركين في برنامج Windows Insider. وذُكر في الملاحظات أن هذه الميزة لا تعمل بالطريقة التي يجب أن تعمل بها حتى الآن ولكن يجب أن تصل إلى الأجهزة عندما يتم صقلها. سيقوم المختبرين المشتركين في برنامج Windows Insider بإختبارها أولاً لفترة من الوقت قبل أن تقرر شركة مايكرسوفت إطلاقها لجميع مستخدمي Windows 10.