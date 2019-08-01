جوجل تختبر خدمة إشتراك جديدة تُدعى Google Play Pass للتطبيقات والألعاب

فاطمة أيت طالب - دبي - تختبر شركة جوجل خدمة إشتراك جديدة للتطبيقات والألعاب المدفوعة تدعى Google Play Pass. ستوفر هذه الخدمة للمشتركين إمكانية الوصول إلى مئات التطبيقات والألعاب المدفوعة مقابل سعر محدد لمدة شهر واحد. لن يضطروا إلى القلق بشأن أي إعلانات أو عمليات الشراء داخل التطبيقات إذا كانوا مشتركين في Google Play Pass.

تلقى موقع Android Police بعض الصور من أحد المستخدمين توضح أن الشركة بدأت في إختبار خدمة الإشتراك الجديدة هذه على نطاق صغير حاليًا. طريقة عمل هذه الخدمة تشبه إلى حد كبير طريقة عمل خدمة Apple Arcade المقرر إطلاقها في وقت لاحق من هذا العام.

سيُطلب من المشتركين دفع 4.99 دولارات شهريًا، مما يتيح لهم إمكانية الوصول غير المحدود إلى مجموعة مختارة من التطبيقات والألعاب المتميزة. سيحصلون على إمكانية الوصول إلى هذه التطبيقات والألعاب دون الحاجة إلى التعامل مع أي إعلانات أو المشتريات داخل التطبيقات. وتعرض هذه الصور بعض الألعاب الشائعة مثل Monument Valley و Stardew Valley و Marvel Pinball، فضلا عن العديد من الألعاب الأخرى. وتفيد التقارير أن هناك خطة عائلية قيد التطوير، ولكنها على الأرجح ستكلف أكثر من 4.99 دولار أمريكي التي تكلفها الخطة الفردية.

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الفرق الرئيسي مقارنة مع Apple Arcade هو أن هذه الأخيرة تركز فقط على الألعاب مع العلم بأنه بعض من هذه الألعاب ستكون حصرية لهذه الخدمة. أما بالنسبة لخدمة Google Play Pass، فهي توفر ببساطة مجموعة مختارة من التطبيقات والألعاب المدفوعة المتوفرة بالفعل لنظام الأندرويد. ويجري حاليًا إختبار هذه الخدمة فقط من قبل شركة جوجل، لذا فمن غير الواضح ما إذا كان سيتم إطلاقها بشكل رسمي أم لا.