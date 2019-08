شركة Ustwo Games تؤكد أنها بدأت العمل على تطوير لعبة Monument Valley 3

فاطمة أيت طالب - دبي - Ustwo Games تقف وراء تطوير واحدة من أكثر ألعاب الأجهزة المحمولة شعبية في العالم، وهي Monument Valley. إذا كنت واحدًا من عشاق هذه اللعبة، فقد تكون سعيدًا بمعرفة أنه يجري حاليًا تطوير الإصدار الثالث من هذه اللعبة، فهذا ما أكدته شركة Ustwo Games اليوم.

وعلى الرغم من أنها أكدت لنا أنها تعمل بالفعل على تطوير لعبة Monument Valley 3، فهي لم تكشف لنا عن أي شيء آخر حول هذه اللعبة. ومع ذلك، فقد أعلنت الشركة أنها تبحث عن مدير ألعاب جديد يقود الرؤية الإبداعية من أجل Monument Valley 3. وهذا يُفسر سبب عدم وجود المزيد من التفاصيل هذا اليوم لأن المشروع لا يزال في مراحل مبكرة على الأرجح حاليًا.

تم إطلاق لعبة Monument Valley الأصلية في العام 2014 وسرعان ما أصبحت تتمتع بشعبية كبيرة جدًا بسبب تصميمها الجميل والمُبتكر. تم إطلاق الإصدار الثاني من هذه اللعبة في العام 2017، وهو الإصدار الذي ركز بشكل كبير على الشخصيات وخلق قصة شاملة لتلك الشخصيات. أدهشت شركة Ustwo Games الجميع عندما أعلنت وأطلقت لعبة Monument Valley في نفس اليوم.

نظرًا إلى أنه تم الآن تأكيد قدوم لعبة Monument Valley 3، فقد يختفي عنصر المفاجأة هذا، ولكن من المؤكد أن Ustwo Games قادرة على مفاجئة الجميع بمجرد إطلاق اللعبة.

ANNOUNCEMENT: We're starting work on Monument Valley 3! But with two exciting games already in development, we're looking for a NEW Game Director to lead the creative vision. Could it be you? Job spec and application page are now online: https://t.co/S3GLPS4kZM #gamedev #gamejobs pic.twitter.com/Dq6pr3ZeTX