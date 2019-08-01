ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة.. السعودية تعلن موعد عيد الأضحى المبارك

الموجز كشفت قناة العربية عن إعلان المملكة العربية السعودية، ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة، وذلك في مرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير. وبحسب العربية فإن عيد الأضحى المبارك يكون يوم الأحد الموافق 11 من أغسطس. وأفاد مراسل القناة في السعودية، نقلاً عن مصادر في مرصد تمير وسط السعودية بورود أنباء عن رؤية هلال شهر ذي الحجة. وقال الحساب الرسمي لجامعة المجمعة على "تويتر" :" تمت رؤية هلال شهر ذي الحجة اليوم الخميس في مرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير".

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