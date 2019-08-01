مصراوي أكد الدكتور خالد صالح الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، ثبوت رؤية هلال "ذي الحجة" في المملكة العربية السعودية. وقال "الزعاق"، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، اليوم الخميس، إنه تم ثبوت رؤية الهلال من مدينة "تمير"، واستطلاعه عبر "السي سي دي...

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كانت هذه تفاصيل خبر فلكي سعودي: ثبوت رؤية هلال «ذي الحجة».. وغدًا أول أيام الشهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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