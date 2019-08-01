شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: شحنات الهواتف الذكية تشهد تراجعا خلال النصف الأول من 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير جديد عن تراجع شحنات الهواتف الذكية على مستوى العالم خلال الربع الثانى لتصل إلى 333 مليون هاتف خلال هذه الفترة، فيما كانت شركة أبل هى الخاسر الأكبر، إذ تراجعت شحناتها بأكثر من 18%.

وبحسب موقع venturebeat الأمريكى، فأوضحت مؤسسة الأبحاث والتحليلات IDC أن هذا الربع شهد تنافس قوى بين هواوى وأبل، ففى الربع الثانى من العام الماضى تفوقت هواوى لتصبح وللمرة الأولى منذ 7 أعاوم فى المركزين الأولين.





وتشير الأرقام غلى أن هواوى شحنت 58.7 مليون هاتف ذكى وآبل 33.8 مليون آيفون، فيما كانت شركة أبل صاحبة أكبر تراجع بين الخمسة الكبار، حيث كانت شحناتها فى نفس الربع من العام الماضى 41.3 مليون أيفون.

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وبشكل عام، تراجعت شحنات الشركات بنحو 2.3% لتصل إلى 333.2 مليون هاتف مقارنة مع 341.2 مليون هاتف تم شحنها خلال الربع الماضى، فيما نمت شحنات هواوى بنسبة 8.3%، بينما جاءت أبل فى المركز الثانى من حيث كبار الشركات المصنعة.