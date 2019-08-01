شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تفاصيل رحلة أول مركبة فضائية تتحرك بأشعة الشمس فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت جمعية الكواكب أن LightSail 2 أصبحت أول مركبة تبحر بنجاح عبر الفضاء بأشعة الشمس فقط، وذلك بعد شهر واحد فقط من إطلاقها، حيث نجح الشراع الشمسى في رفع نقاطه العالية والمنخفضة المدارية بكميات مماثلة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن سنوات من المحاكاة الحاسوبية وصلت بنجاح إلى هذه النتيجة المتمثلة فى مركبة الفضاء LightSail 2 الممولة من جانب جمعية الكواكب، والتى ترفع مدارها بنجاح فقط بالاعتماد على ضوء الشمس.

ولقد جعل هذا الإنجاز LightSail 2 أول مركبة تستخدم الإبحار بالطاقة الشمسية للدفع حول الأرض، ووستكون أيضًا المركبة الفضائية الشراعية الشمسية الثانية على الإطلاق التي تطير عبر الفضاء بعد إيكاروس اليابانية في عام 2010.

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وبعد شهرين مما يصفه الفريق بمرحلة "رفع المدار"، سيبدأ الشراع في الابتعاد ثم دخول الغلاف الجوي خلال عام تقريبًا، وسيحترق في هذه العملية.

كما أعلنت جمعية الكواكب في وقت سابق من هذا الشهر أن الشراع البالغ عرضه 18 قدمًا قد تم نشره بنجاح، في أعقاب إطلاقه في أواخر يونيو على صاروخ SpaceX Falcon 9، كما أنه أثناء إطلاقها، كشف العلماء عن تقدم المهمة دقيقة تلو الأخرى في حدث مباشر.