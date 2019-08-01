شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا ترفض طلب OneWeb الثانى لنشر الإنترنت الفضائى العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عملت روسيا على تقييد استخدام الإنترنت الفضائي، حيث رفضت طلب OneWeb مزود الإنترنت عبر الأقمار الصناعية لإنشاء مكتب لها بروسيا.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، رفضت لجنة الدولة للترددات الراديوية في روسيا طلب OneWeb ، وهي شركة بريطانية تتنافس لتوفير الإنترنت على مستوى العالم، حيث قالت إن الخدمة يمكن أن تستخدم للتجسس.

كما أعلنت نواياها لبناء شبكة إنترنت منفصلة خاصة بها في جميع أنحاء العالم، معزولة عن بقية العالم.

Advertisements

وتعد هذه هي المرة الثانية منذ عامين التي تُمنع فيها OneWeb من السماح لها بالعمل في روسيا حيث تواصل البلاد تشديد سيطرتها على الإنترنت، حيث واصلت روسيا خطتها لإبعاد البلاد تدريجياً عن بقية شبكة العالم خلال الأشهر القليلة الماضية.

ووقعت الحكومة الروسية مشروع قانون يفرض على جميع مزودي الخدمة في البلاد قطع الاتصال بالخوادم الأجنبية خوفا من عمليات التجسس.

وتخطط OneWeb لنقل الإنترنت فائق السرعة إلى عملائها في جميع أنحاء العالم،على الرغم من الحصار الذي فرضته مؤخرًا، فقد عملت OneWeb لتصبح واحدة من الشركات التي تحقق تقدمًا في مجال الإنترنت عبر الأقمار الصناعية.