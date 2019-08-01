تكنولوجيا: VIVO تقدم هاتف V17 NEO بكاميرة ثلاثية ومستشعر للبصمة في الشاشة

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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة VIVO عن هاتف V17 NEO اليوم الذي ينطلق بكاميرة ثلاثية مع معالج Helio P65، وميزة إستشعار البصمة في الشاشة مع بطارية بقدرة 4500 mAh.
يتميز هاتف V17 NEO بشاشة Super AMOLED بحجم 6.38 إنش، تدعم بجودة عرض FHD بلس، مع أبعاد 19.5:9، كما يدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Helio P65 بدقة تصنيع 12 نانومتر من MediaTek، ويأتي بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 128 جيجا بايت، أيضاً يدعم التخزين الخارجي عبر microSD.
كما تقدم VIVO هاتف V17 NEO بقدرة 4500 mAh في البطارية مع مستشعر للبصمة في الشاشة، أيضاً تأتي الكاميرة الخلفية الثلاثية بمستشعرات 16 و8 وأيضاً 2 ميجا بيكسل، بينما يأتي مستشعر الكاميرة الأمامية بدقة 32 ميجا بيكسل في نتوء القطرة في الشاشة.
ومن المقرر أن ينطلق الهاتف بألوان الأسود بتصميم ماسي متدرج، أو الأزرق الصدفي، كما تصل قياسات الهاتف إلى 159.53 في 75.23 في 8.13 مم، مع وزن 179 جرام، على أن يعمل الهاتف بنظام تشغيل Android Pie 9.0، مع واجهة Funtouch OS 9.
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