كتب: فادية إيهاب- ألوان الوطن Xiaomi Mi 9T اسم الموبايل الجديد الذي أصدرته شركة شاومي في مصر بشكل رسمي، ليتصدر عقب إعلانه قائمة محركات البحث "جوجل" لمعرفة مواصفاته وسعره. وفي السطور التالية نستعرض تفاصيل موبايل Xiaomi Mi 9T الجديد، حسب الموقع الرسمي لشركة Xiaomi Egypt. 1. Xiaomi Mi 9T...

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر يبدأ سعره بـ5666 جنيها.. مواصفات هاتف Xiaomi Mi 9T لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.