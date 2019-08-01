شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: اختراق بيانات “Capital One” أثر على عشرات الشركات الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث عن أن اختراق البنك الأمريكى Capital One الذى وقع خلال الأيام الماضية ربما يكون قد أثر على العشرات من الشركات والهيئات الأخرى، مثل شركة فورد وجامعة ولاية ميشيجان ووزارة النقل الأمريكية في أوهايو.

وبحسب موقع "بيزنيس إنسايدر" الأمريكى، ففي يوم الإثنين الماضى، كشف Capital One عن حدوث خرق كبير في البيانات أثر على 106 ملايين عميل أمريكي وكندي في وقت سابق من هذا العام، وتشتمل البيانات المفقودة على أسماء وعناوين وتواريخ ميلاد وأرقام حساب الضمان الاجتماعي وأرقام الحسابات البنكية والمزيد.

وقالت شركة فورد في تعليق لها "إنها تحقق في الموقف لتحديد ما إذا كانت معلومات فورد متورطة أم لا؟"، فيما قال متحدث باسم وزارة النقل في ولاية أوهايو: "نعمل حاليًا مع مكتب التحقيقات الفيدرالي ولكن لا يمكن تأكيد ما إذا كان تم الوصول إلى أي بيانات عبر البريد الإلكتروني".

وقال متحدث باسم جامعة ولاية ميشيجان: "إن جامعة ولاية ميشيجان تدرك أن جامعتنا مدرجة في موقع محادثات من قِبل قراصنة متهمين بانتهاك Capital One" ، معلنة أنها تتعاون مع جميع منظمات القانون الذين يحققون في الجريمة، ووضحت الجامعة أنها لم تتعرض للخطر ولكن تواصل مراقبة الوضع.