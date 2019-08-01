- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "ناسا" تكتشف أقرب كوكب شبيه بالأرض على بعد 31 سنة ضوئية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وكالة ناسا الأمريكية عن كوكب يشبه الأرض، ويعد أقرب الكواكب الشبيهة بكوكب الأرض، ويمكن أن يكون صالح للحياة.
ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يدور الكوكب، الذي يطلق عليه GJ 357 d، حول نجم على بعد حوالي 31 سنة ضوئية في ما يسمى بالمنطقة الصالحة للسكن، وهي منطقة بعيدة عن نجمها حتى لا تكون شديدة الحرارة ولكنها قريبة بدرجة كافية حتى لا تصبح شديدة البرودة.
الكوكب الجديد 2
كما أنه قد يحتوى على الماء السائل، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لمعرفة ما إذا كان جو GJ 357 d كثيفًا ودافئًا بدرجة كافية لاستضافة الماء السائل.
ويأتى هذا الاكتشاف بعد أيام فقط من العثور على ثلاثة كواكب جديدة في نظام النجوم على بعد 73 سنة ضوئية من الأرض.
وقالت ديانا كوساكوفسكي، من معهد ماكس بلانك للفلك في هايدلبرج: "يقع GJ 357 d داخل الحافة الخارجية لمنطقة النجم الصالحة للسكن، حيث يتلقى نفس القدر من الطاقة النجمية من نجمه كما يفعل المريخ من الشمس".
ويدور GJ 357 d حول نجمه كل 55.7 يوم على بعد حوالي 20 % من مسافة الأرض من الشمس.
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: "ناسا" تكتشف أقرب كوكب شبيه بالأرض على بعد 31 سنة ضوئية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.