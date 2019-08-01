مبيعات الهاتف Honor 9X تكسر حاجز 300 آلف وحدة بعد يوم واحد فقط من التوافر

فاطمة أيت طالب - دبي - بالأمس، أبلغناكم عن بيع الدفعة الأولى من الهاتف Honor 9X والتي تتألف من 100 آلف وحدة في أول دقيقتين، واليوم خرجت العلامة التجارية الفرعية Honor التابعة لشركة Huawei بمعلومات جديدة تفيد أنها تمكنت من شحن أكثر من 300 آلف وحدة في اليوم الأول من البيع.

الهاتف Honoe 9X متوفر للشراء بسهولة في جميع المتاجر الإلكترونية الصينية الكبرى، مما يؤدي بنا إلى إفتراض أن 100 آلف وحدة الأولى كانت جزءًا من صفقة للطلبات المسبقة، وأن العملاء الذين طلبوا الهاتف قرروا الدفع في أول دقيقتين.

حقق الهاتف Honor 8X إنجازات عديدة لشركة Honor، بما في ذلك الحصول على لقب أسرع هاتف يكسر حاجز 10 ملايين وحدة مباعة، فقد إحتاج إلى 173 يومًا فقط لتحقيق هذا الإنجاز بينما إحتاج الهاتف Honor 7X إلى أكثر من 200 يوم لتحقيق نفس الإنجاز. والآن، مع الهاتف Honor 9X إستطاعت Honor بيع 100 آلف وحدة أسرع بالمقارنة مع الهاتف Honor 8X، مما يعني أننا سنرى على الأرجح إنجازًا كبيرًا آخر من الهاتف Honor 9X.

للتذكير، الهاتفين Honor 9X و Honor 9X Pro يتشابهان في العديد من الجوانب بإستثناء أن الهاتف Honor 9X Pro حصل على كاميرا إضافية في الخلف، والمزيد من الذاكرة العشوائية والذاكرة الداخلية.

هواتف Honor 9X الجديدة تضم شاشات IPS LCD بحجم 6.59 إنش وبدقة +FullHD، وكاميرات أمامية منبثقة بدقة 16 ميغابكسل مع عدسات بفتحة 2.2. وعلاوة على ذلك، فقد تم تزويد كلا الهاتفين كذلك بالمعالج HiSilicon Kirin 810 الثماني النوى الأحدث من شركة Huawei، وهو نفسه المعالج الذي إستخدمته شركة Huawei في الهاتف Huawei Nova 5.

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وعندما يتعلق الأمر بالواجهة الخلفية، فالهاتفين Honor 9X و Honor 9X Pro يضمان كاميرا أساسية بدقة 48 ميغابكسل مع عدسة بفتحة 1.8، وكاميرا لإستشعار معلومات العمق بدقة 2 ميغابكسل، في حين حصل الهاتف Honor 9X Pro على كاميرا إضافية واسعة الزاوية بدقة 8 ميغابكسل. وبغض النظر عن الكاميرات، فقد تم تزويد الهاتف Honor 9X Pro بـ 8GB من الذاكرة العشوائية، في حين تم تزويد الهاتف Honor 9X بـ 4GB أو 6GB من الذاكرة العشوائية.

وفيما يخص الذاكرة الداخلية، فسوف يكون الهاتف Honor 9X Pro متوفرًا بـ 128GB أو 256GB من الذاكرة الداخلية، في حين سيكون الهاتف Honor 9X متوفرًا بـ 64GB أو 128GB من الذاكرة الداخلية مع العلم بأن كلا الهاتفين يملكان منفذ للذاكرة الخارجية MicroSD. وبصرف النظر عن الذاكرة الداخلية، فقد تم تزويد كلا الهاتفين كذلك بمستشعر بصمات الأصابع في الجانب، وببطاريات بسعة 4000mAh تدعم الشحن بقوة 10W من خلال منفذ USB Type-C المتواجد بجانب منفذ السماعات 3.5mm.

وكما يمكنك أن تتوقع، فالهاتفين Honor 9X و Honor 9X Pro يدعمان مختلف تقنيات الإتصال اللاسلكية الأساسية، بما في ذلك WiFi والبلوتوث و GPS، فضلا عن شبكات الجيل الرابع، كما أنهما يأتيان بشكل مسبق مع نظام Android 9 Pie ومع واجهة EMUI 9.1. وفيما يخص الألوان، فالهاتف Honor 9X متوفر باللون الأزرق والأحمر، في حين يتوفر الهاتف Honor 9X Pro للشراء باللون الأسود والأرجواني المتدرج. وفي حالة إذا كنت تتساءل عن أسعار جميع طرازات هذين الهاتفين، فبإمكانك الإطلاع عليها في الجدول أدناه :