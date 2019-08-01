الهاتف Galaxy A70 يحصل على الوضع الليلي ” Night Mode ” بفضل التحديث الجديد

فاطمة أيت طالب - دبي - عندما قامت شركة سامسونج بشحن الهاتف Galaxy A70 لأول مرة في شهر أبريل الماضي، كان يفتقد إلى الوضع الليلي Night Mode مما أدى بالمستخدمين إلى الحصول على لقطات دون المستوى في البيئات المنخفضة الإضاءة مقارنة بالهواتف المتوسطة الأخرى. لمعالجة ذلك، قامت شركة سامسونج اليوم بإصدار تحديث جديد للهاتف Galaxy A70 يجلب معه الوضع الليلي Night Mode للهاتف.

هذا التحديث والذي يحمل البنية رقم A705GMDDU3ASG6 ويبلغ حجمه 367 ميغابايت متوفر حاليًا في الهند، ولكن ينبغي أن يشق طريقه إلى المزيد من ملاك الهاتف Galaxy A70 في جميع أنحاء العالم في قادم الأيام والأسابيع. وبالإضافة إلى الوضع الليلي Night Mode والإصلاحات الأمنية لشهر يوليو، فقد قامت شركة سامسونج أيضًا بإضافة خيار خاص لمسح أكواد الإستجابة السريعة QR Code إلى واجهة الكاميرا، فضلا عن تحسين أداء وإستقرار نظام التشغيل في الهاتف وإصلاح بعض الأخطاء.

أوضح بعض المستخدمين في الهند أن التحديث السابق للهاتف Galaxy A70 جلب معه العديد من تطبيقات الطرف الثالث، وعلى الرغم من أن هذه التطبيقات تقبل إمكانية إزالتها إلا أن هذه الخطوة تبدو غير عادية. سيتعين علينا الإنتظار لمعرفة ما إذا كان نفس الأمر سيتكرر هذه المرة.

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عمومًا، هذا التحديث قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يصل إلى الهاتف الخاص بك، ولكن في حالة إذا كنت لا تستطيع الإنتظار وتتطلع للحصول على هذا التحديث في المستقبل القريب، فبإمكانك التحقق من توفر هذا التحديث لجهازك يدويا من خلال الذهاب إلى تطبيق الإعدادات ” Settings ” والذهاب بعد ذلك إلى خيار حول الجهاز ” About Device “، والتوجه بعد ذلك إلى خيار تحديثات النظام ” System Updates “.