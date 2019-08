تسريب جديد يستعرض لنا التصميم النهائي للهاتف Motorola One Action

فاطمة أيت طالب - دبي - حصلنا في الفترة الماضية على العديد من التسريبات والشائعات ذات الصلة بالهاتف Motorola One Action القادم من شركة موتورولا بحيث أصبحنا تقريبًا نعرف كل شيء عن تصميم ومواصفات هذا الهاتف. أما وقد قلنا ذلك، فنحن هنا الآن مع تسريب جديد يسمح لنا بإلقاء نظرة أخرى على التصميم النهائي لهذا الهاتف.

في الواقع، لقد تم اليوم تسريب صورة رسمية للهاتف Motorola One Action، وهي تؤكد لنا قدوم هذا الهاتف مع شاشة تمتاز بثقب في الزاوية العلوية اليسرى، وثلاث كاميرات في الواجهة الخلفية يتواجد أسفلها الفلاش LED، وبجانبها مستشعر بصمات الأصابع المدمج في الشعار الدائري للشركة. وعلاوة على ذلك، فهذه الصورة تؤكد لنا أيضًا إمتلاك هذا الهاتف لأزرار التحكم بالصوت وزر التشغيل في الجانب الأيمن، ومنفذ الشريحة SIM في الجانب الأيسر، فضلا عن مكبر الصوت والميكروفون في الجانب السفلي من الجهاز بجانب منفذ USB Type-C.

وبالعودة إلى التسريبات السابقة، فقد تردد أن الهاتف Motorola One Action سيضم ثلاث كاميرات في الخلف مع العلم بأن الكاميرا الأساسية فيها ستمتاز بدقة 12.6 ميغابكسل. وبالنسبة للكاميرا الأمامية، فهي الأخرى ستضم مستشعر بدقة 12.6 ميغابكسل.

ذكرت التسريبات السابقة كذلك أن الهاتف Motorola One Action سيكون متوفرًا باللون الأزرق والذهبي، وبثلاث خيارات على مستوى الذاكرة العشوائية والذاكرة الداخلية تشمل : 3GB/32GB و 4GB/64GB و 4GB/128GB. وبالنسبة لبقية مواصفات الهاتف Motorola One Action، فهي تشمل شاشة +FullHD بحجم 6.3 إنش مزودة بثقب في الزاوي العلوية اليسرى من أجل الكاميرا الأمامية، وبطارية بسعة 3500mAh، فضلا عن معالج ثماني النوى من فئة Exynos 9609، ومستشعر بصمات الأصابع في الخلف.

للآسف، ليست هناك في الوقت الراهن أي معلومات بخصوص الهاتفين Motorola One Action و Motorola One Pro من شركة موتورولا، ولكننا نأمل أن يتم الإعلان عن كلا الهاتفين أو أحدهما على أقل تقدير في المستقبل القريب.

Motorola One Action Official White and Blue/Green Render! Like this new Triple Camera phone from Motorola? pic.twitter.com/RYdu6FteWE