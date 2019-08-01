OnePlus تشرح الطريقة التي قامت بها بإنشاء ميزة Zen Mode

فاطمة أيت طالب - دبي - جلب الهاتف OnePlus 7 Pro العديد من الميزات الأولى. كان أول هاتف من الشركة يضم شاشة منحنية بمعدل تحديث يبلغ 90Hz، وأول هاتف من الشركة يضم كاميرا أمامية منبثقة، وأول هاتف من الشركة يضم الذاكرة التخزينية UFS 3.0. وبغض النظر عن المواصفات التقنية، فقد قامت شركة OnePlus كذلك بإضافة العديد من الميزات الأنيقة إلى نظام التشغيل في الهاتف، بما في ذلك أداة خاصة تُغلق الهاتف بإستثناء الميزات الأساسية لمدة 20 دقيقة.

هذه الميزة تدعى Zen Mode، وهي تعمل كحل للتخلص من الإدمان على الهواتف الذكية بحيث تساعد مستخدمي OnePlus على أخذ قسط من الراحة من الجوانب المدمرة لحياتهم الرقمية. قامت الشركة بتفصيل العملية الكاملة لكيفية تحول Zen Mode من مجرد مفهوم إلى واقع في منشور حديث على منتديات OnePlus.

كانت نقطة الانطلاق بالنسبة لفريق OnePlus هي أن التكنولوجيا تتطلب الكثير من إنتباه المستخدم. من هناك، تم تشجيع فريق البحث والتطوير على تجربة أفكار مختلفة والتوصل إلى حل للقضية المطروحة. كانت العملية بأكملها تتمحور بشدة حول تعليقات وملاحظات مستخدمي OnePlus.

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” نعتقد أن التكنولوجيا يجب أن تخدمك، وليس العكس. بمجرد أن بدأنا في التفكير في موضوع العقلية، درسنا عن كثب كيف كان الناس يستخدمون أجهزتهم، وما الذي كانوا غير راضين عنه. لا نريد أن نقوم بإنشاء ميزة تستفيد من ذلك، نحن نريد معالجة مشاكل الحياة الحقيقية “.

فكر الفريق بين الحصول على تذكير دائم عن طريق الإشعارات ولكنه قرر في النهاية تطوير تطبيق يمكن للمستخدم تشغيله عندما يشعر أنه أفضل طريقة للمضي قدمًا. كان الهدف دائمًا هو منح المستهلك القدرة على التحكم في تجربته. بعد ذلك، بدأت OnePlus في تطوير تطبيق Zen Mode بالإعتماد على تعليقات وثيقة من مستخدمي OnePlus. أراد الفريق إحضار واجهة بسيطة ومباشرة واقترح مستخدمو OnePlus أن يتحكموا في ما تم كتمه.