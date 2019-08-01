شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "يوتيوب" يتصدر تطبيقات الفيديو الأكثر دخلا خلال النصف الأول من 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث أن تطبيق يوتيوب يتصدر قائمة التطبيقات الأكثر تحقيقا للدخل خلال الربع الثانى من 2019، بنسبة نمو تفوق الـ 200%.

وبحسب شركة الأبحاث السوقية SensorTower فإن تطبيق يوتيوب، قد تمكن من تحقيق إيرادات تصل إلى 138 مليون دولار، فيما يأتى حوالى 70% من تلك الإيرادات من الولايات المتحدة فقط وبعدها اليابان والمملكة المتحدة وبنسب انتشار أقل بكثير.

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ويتصدر يوتيوب التطبيقات الأعلى دخلاً إجمالاً لفئة تطبيقات الصور والفيديو، وذلك بفضل متجر تطبيقات آبل، إذ لم يظهر بين أعلى عشر تطبيقات تحقيقاً للدخل على متجر أندرويد "بلاى ستور"، فيما جاء تطبيق تحرير الصور الصينى Kwai فى المركز الثالث، ثم يليه تطبيق تحرير ومشاركة الفيديو الشهير TikTok.

وتعد هذه هى المرة الثانية على التوالى التى يتصدر فيها تطبيق يوتيوب، حيث تصدر قبل ذلك فى الربع الأول أيضاً، فيما تشير التقديرات إلى أن إيرادات أبل بلغت حوالى 22.5 مليار دولار، فى حين بلغت إيراجات جوجل 14.2 مليار دولار من متاجر التطبيقات خلال النصف الأول من السنة.