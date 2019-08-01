تكنولوجيا: صور تكشف عن الألوان التي تنطلق بها ساعة Galaxy Active 2 قريباً

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة سامسونج لإطلاق إصدار جديد من ساعة Galaxy Active في 5 من أغسطس، واليوم رصدت ساعة Galaxy Active 2 في صور تستعرض الألوان التي تنطلق بها الساعة الذكية.

كشفت أحدث التسريبات المصورة عن نماذج وألوان ساعة سامسونج القادمة Galaxy Active 2 التي يعلن عنها رسمياً في 5 من أغسطس، حيث تتوفر الساعه الذكية بثلاثة من الإختيارات في الألوان في البداية وهم الفضي مع الأسود، الوردي مع الذهبي، والأزرق مع الرمادي، مع توقعات بإطلاق ألوان جديدة للساعة الذكية لاحقاً.

كما تقدم سامسونج إصدار خاص من الساعة الذكية ينطلق بعنوان “Under Armour”، التي ستتوفر باللون الأسود مع إختيارين في السوارات بين الأسود والرمادي.

ومن المتوقع أن تأتي ساعة Watch Active 2 بإطار مميز بحساسية اللمس، لتتيح للمستخدم إدارة واجهة الساعة والتنقل فيها دون الحاجة إلى لمس الشاشة، أيضاً من المتوقع أن تدعم الساعة معايير البلوتوث 5، كما تأتي بمميزات جديدة منها ECG لتخطيط القلب، ومستشعر للسقوط.

Advertisements

ساعة Watch Active 2 تتميز بذاكرة عشوائية 768 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين تصل إلى 4 جيجا بايت، كما يدعم هذا الإصدار معالج Exynos 9110، مع شاشة Super AMOLED بدقة عرض 360 في 360 بيكسل، على أن تأتي الشاشة بحجم 1.2 إنش في النموذج المميز بحجم 40مم، وحجم شاشة 1.4 إنش في نموذج الساعة المميز بحجم 44 مم، مع حماية من طبقة Gorilla Glass.

أيضاً يأتي النموذج الأصغر من الساعة الذكية بقدرة بطارية 247 mAh، بينما يأتي النموذج الأكبر حجماً بقدرة 340 mAh في البطارية، أيضاً تقدم سامسونج نموذج يدعم الإتصال بتقنية Wi-Fi وأخر يدعم أيضاً الإتصال بشبكات LTE، كما تدعم الساعة معايير MIL-STD 810G ومعايير 5ATM لمقاومة الماء.

المصدر

اعلان

