Galaxy Note 10+ 5G يظهر في صور رسمية مسربة مع تاريخ الإطلاق

فاطمة أيت طالب - دبي - من المقرر أن تعقد شركة سامسونج مؤتمرها الصحفي Samsung Unpacked في الأسبوع المقبل بالعاصمة الإقتصادية الأمريكية نيويورك، وهو الحدث حيث من المفترض أن تقوم الشركة الكورية الجنوبية بإزاحة الستار رسميًا عن Galaxy Note 10 و +Galaxy Note 10، فضلا عن Galaxy Note 10+ 5G.

أما وقد قلنا ذلك، فقد حصلنا اليوم أيضًا على صورة رسمية مسربة أخرى للهاتف Galaxy Note 10+ 5G، ولكنها لا تشبه ما رأيناه من قبل. في الواقع، هذه الصور الرسمية المسربة الجديدة تعرض لنا التاريخ 23 أغسطس، وهو على الأرجح التاريخ الذي سيتم فيه إطلاق الهاتف Galaxy Note 10+ 5G.

وجدير بالذكر أنه صدر تقرير في وقت سابق من هذا الأسبوع يؤكد مرة أخرى أن +Galaxy Note 10 سيضم شاشة بدقة +QuadHD تمتاز بثقب في الجزء الأوسط العلوي من أجل الكاميرا الأمامية، ويؤكد لنا أيضًا أن الهاتف سيضم المعالج Exynos 9825 أو +Snapdragon 855 وفقا للمنطقة التي تقيم فيها. وعلاوة على ذلك، فقد كنا نعلم أيضًا بأن النسخة الأرقى من هذا الهاتف ستضم 12GB من الذاكرة العشوائية، فضلا عن 256GB أو 512GB من الذاكرة التخزينية UFS 3.0.

ومن ناحية أخرى، كشف لنا هذا التقرير كذلك أن الهاتف +Galaxy Note 10 سيأتي بأبعاد تبلغ 162.3 × 77.1 × 7.9 ملمتر، وبوزن يبلغ 198 جرام. وبالتأكيد، هذه الأرقام ليست سيئة بالنسبة لهاتف يضم شاشة بقطر 6.8 إنش.

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الهاتف +Galaxy Note 10 سيأتي أيضًا وفقا للتسريب الجديد مع ثلاث كاميرات في الخلف بدقة 12 ميغابكسل للكاميرا الأساسية التي تأتي أيضًا مع عدسة بفتحة متغيرة 1.5 و 1.8 و 2.4، وبدقة 12 ميغابكسل أيضا للكاميرا المقربة، وبدقة 16 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية مع العلم بأن هذه الأخيرة ستضم عدسة بفتحة 2.2، في حين ستضم الكاميرا المقربة عدسة بفتحة 2.1. وبالنسبة للكاميرا الأمامية، فهي ستمتاز بدقة 10 ميغابكسل.

ومن المفترض أن يأتي الهاتف +Galaxy Note 10 كذلك وفقا لهذا التسريب مع بطارية بسعة 4300mAh تدعم الشحن السلكي السريع بقوة 45W والشحن اللاسلكي بقوة 20W. وفيما يخص الجانب المتعلق بالصوت، فمن المقرر أن يضم الهاتف +Galaxy Note 10 مكبرات صوتية مزدوجة مدعومة بتقنية AKG.

التقرير أكد أيضًا إفتقار الهاتف +Galaxy Note 10 لمنفذ السماعات 3.5mm، ولكنه يؤكد لنا قدومه مع منفذ الذاكرة الخارجية MicroSD.