Asus تنجح في بيع 10 آلاف وحدة من الهاتف Asus ROG Phone 2 في غضون 73 ثانية

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة Asus بإستخدام أقوى المواصفات التقنية الممكنة في الهاتف Asus ROG Phone 2، ويبدو أن الكثير من الناس يقدرون ذلك، على الأقل في الصين حيث تلقى هذا الهاتف أكثر من 2.5 مليون حجز مسبق على متجر JD.com. هذه ليست أوامر مسبقة، ولكن يلزمك الحجز حتى تتمكن من شراء الجهاز عندما يتم عرض الدفعات للبيع.

تم بيع الدفعة الأولى من الهاتف Asus ROG Phone 2 اليوم، وقد نفدت هذه الدفعة والتي تضم 10 آلاف وحدة في غضون 73 ثانية. إعتذرت شركة Asus للمستهلكين الذين لم يكونوا سريعين بما فيه الكفاية لشراء الهاتف، ولكنها وعدت بأن يعمل موظفو خط الإنتاج لديها على ضمان توفير وحدات أكثر في الدفعات الأخرى التي سيتم عرضها للبيع في 4 و 7 و 12 أغسطس.

الهاتف Asus ROG Phone 2 غير مليء بالمميزات المذهلة فقط، ولا يتميز بالتصميم الذي يركز على الألعاب فقط، فهو معروض أيضًا بسعر تنافسي للغاية في الصين، وخاصة إذا ألقينا نظرة على مواصفاته التقنية. نسخة Tencent Edition من هذا الهاتف تكلف ما يعادل 508$ إستنادًا إلى أسعار الصرف الحالية، وتأتي هذه النسخة مع 8GB من الذاكرة العشوائية ومع 128GB من الذاكرة الداخلية. وعندما يتعلق الأمر بالنسخة المتقدمة والتي تضم 12GB من الذاكرة العشوائية و 512GB من الذاكرة الداخلية، فهي تكلف ما يعادل 871 دولار أمريكي.

للتذكير، الهاتف Asus ROG Phone 2 الجديد يضم المعالج +Snapdragon 855 الأحدث من شركة كوالكوم والذي يبلغ تردده 2.96GHz. وتقول شركة Asus بأن هذا الهاتف يضم أيضًا شاشة AMOLED بحجم 6.59 إنش وبدقة FullHD تدعم محتوى HDR وتمتاز بمعدل تحديث يبلغ 120Hz مع معدل إستجابة يبلغ 1ms مع العلم بأنه تدعم أيضا التدرج اللوني الواسع جدًا DCI-P3 مما يعزز دقة ألوان الشاشة.

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قامت شركة Asus بتصميم الهاتف Asus ROG Phone 2 لعشاق الألعاب والمستخدمين العاديين، فقد وفرت الشركة التايوانية للمستخدمين إمكانية إستبدال الواجهة المصممة للاعبين ROG UI بواجهة الأندرويد شبه الخام التي رأيناها في الهاتف Asus Zenfone 6.

كشفت لنا شركة Asus أن هاتفها الجديد سيضم 256GB أو 512GB من الذاكرة الداخلية، وكشفت لنا كذلك أنها ستشحن الهاتف مع 12GB من الذاكرة العشوائية، ومع مكبرات صوتية مزدوجة في الأمام تدعم تكنولوجيا الصوت DTS:X Ultra، فضلا عن كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 13 ميغابكسل للكاميرا الثانية الواسعة الزاوية، وكاميرا أمامية بدقة 24 ميغابكسل. وعلاوة على ذلك، فهذا الهاتف يضم أيضًا مستشعر بصمات الأصابع في الشاشة، فضلا عن شعار ROG فضي في الخلف يحتوي على إضاءة خلفية RGB قابلة للبرمجة.

من المثير للإهتمام أن نجد بأن الهاتف Asus ROG Phone 2 يضم أيضًا ثلاثة منافذ USB Type-C، أحدها في الأسفل حيث تتوقعه وإثنان ملتصقين على اليسار. ترغب شركة Asus في التأكد من المستخدمين يمكنهم الإستمرار في اللعب حتى عندما يكونوا مقترنين دون الحاجة إلى الإهتمام بالكابل أثناء شحن بطارية الهاتف التي تبلغ سعتها 6000mAh والتي تدعم الشحن السريع بقوة 30W مع العلم بأن هذه البطارية قادرة على منحك سبع ساعات من اللعب المتواصل على لعبة PUBG.

ما هو الحال مع الهاتف Asus ROG Phone الأول، فالهاتف Asus ROG Phone 2 الجديد يأتي مع العديد من الملحقات، بما في ذلك مروحة من أجل التبريد، ووحدة التحكم Kunai Gamepad التي تتيح لك تحويل الهاتف Asus ROG Phone 2 إلى جهاز ألعاب محمول مشابه لـ Nintendo Switch مع العلم بأنه يمكن إستخدام هذا الملحق مع ملحق أخر يدعى TwinView Dock II يسمح لك بإستخدام شاشة ثانية حساسة للمس تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 120Hz وبمعدل إستجاب يبلغ 1ms، كما أنه يضم مروحة للتبريد وبطارية إضافية بسعة 5000mAh.